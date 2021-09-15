Джакия поделилась этой находкой с подписчиками в тиктоке. Хотела она этого или нет, но парень стал "знаменитостью": ее видео посмотрели почти 2 миллиона раз.

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Девушка призналась, что несколько обиделась из-за настолько негативной реакции от любимого. Она приготовила ему овсянку и яичницу с жареным беконом, а в ответ получила лишь неприятный отзыв.

Это выглядит как дерьмо. Реально, выглядит просто ужасно. Ну, ты попыталась, – комментирует парень.

Какой завтрак приготовила девушка

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Со временем парень узнал, что Джакия раскрыла тайный обзор на ее блюда. Удалось ли обоим уладить конфликт – она ​​не рассказала. Впрочем, многие пользователи тиктока рекомендуют ей просто разойтись с парнем: