Джакия поделилась этой находкой с подписчиками в тиктоке. Хотела она этого или нет, но парень стал "знаменитостью": ее видео посмотрели почти 2 миллиона раз.
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Девушка призналась, что несколько обиделась из-за настолько негативной реакции от любимого. Она приготовила ему овсянку и яичницу с жареным беконом, а в ответ получила лишь неприятный отзыв.
Это выглядит как дерьмо. Реально, выглядит просто ужасно. Ну, ты попыталась, – комментирует парень.
Какой завтрак приготовила девушка
Со временем парень узнал, что Джакия раскрыла тайный обзор на ее блюда. Удалось ли обоим уладить конфликт – она не рассказала. Впрочем, многие пользователи тиктока рекомендуют ей просто разойтись с парнем:
- Бэкон не сгоревший, а яичница выглядит аппетитно. Он просто неблагодарный, найди себе другого, подружка.
- Я бы никогда больше не готовила своему парню/мужу, если бы он снял такое видео. Даже если мы были бы женаты 20 лет.
- Не хочу быть злюкой, но, девочка, что ты сделала с этими яйцами. Будь с ними более нежной. Я могу показать, как приготовить омлет и овсянку, тебе пригодится.