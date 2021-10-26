Станом на зараз відео хлопця набрало понад 3,7 мільйона переглядів. Деякі користувачі тіктоку припускали, що хлопець просто дуркує собі на камеру. Однак більшість людей були обурені від такої поведінки блогера.

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Ден, так його звуть, познайомився із дівчиною у тіндері. Під час другого побачення він запропонував їй оплатити рахунок в закладі. Судячи з відео, вона погодилася. Однак хлопцеві не сподобалося, що дівчина розплачувалася монетами.

Я вирішив знову піти з нею (на побачення, – Life 24), і вона зробила ось це…, – написав хлопець.

Лише погляньте на вираз обличчя хлопця, коли він побачив, як розраховується дівчина. Його це насмішило.

Користувачі тіктоку по-різному відреагували на це відео. Більшість людей були здивовані, чому хлопець взагалі влаштував такий цирк. Утім, деякі хлопці захищали Дена:

Це тебе потрібно присоромити за те, що ти дозволив їй заплатити

Чому ти не заплатив? А може, вона думала, що ти заплатиш. А ти її поставив в незручне становище.

Що сталося з жінками, які бажають рівноправ’я? Чому чоловіки завжди мають оплачувати рахунок? Чому вони мають завжди все забезпечувати?

Неважливо, хто платить. Але те, що ти засуджуєш дівчину через те, як вона оплачує рахунок…

В одному з наступних відео Ден знову дивно себе поводив із цією дівчиною. Вона приготувала для нього стейк. У коментарях він назвав його сирим. Хоч на самому відео сказав, що йому сподобалося.

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