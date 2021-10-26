По состоянию на сейчас видео парня набрало более 3,7 миллиона просмотров. Некоторые пользователи тиктока предполагали, что парень просто дурачится на камеру. Однако большинство людей были возмущены таким поведением блогера.

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Дэн, так его зовут, познакомился с девушкой в ​​тиндере. Во время второго свидания он предложил ей оплатить счет в заведении. Судя по видео, она согласилась. Однако парню не понравилось, что девушка расплачивалась монетами.

Я решил снова пойти с ней (на свидание, – Life 24), и она сделала вот это… – написал парень.

Взгляните на выражение лица Дэна, когда он увидел, как рассчитывается девушка. Странно, но это его насмешило.

Большинство людей были удивлены, почему парень вообще устроил такой цирк. Впрочем, некоторые ребята защищали Дэна:

Это тебя нужно пристыдить за то, что ты разрешил ей заплатить

Почему ты не заплатил? А может, она думала, что ты заплатишь? А ты поставил ее в неудобное положение.

Что случилось с женщинами, которые желают равноправие? Почему мужчины всегда должны оплачивать счет? Почему они должны всегда все обеспечивать?

Неважно, кто платит. Но то, что ты осуждаешь девушку из-за того, как она оплачивает счет…​

В одном из следующих видео Дэн снова странно себя вел с этой девушкой. Она приготовила для него стейк. В комментариях он назвал его сырым. Хотя на самом видео сказал, что ему понравилось.