Американка поділилася своїм розчаруванням із користувачами розважального ресурсу Reddit. Люди вважають, що жінка просто невдячна. Але у неї є свої аргументи.

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Не тортиком єдиним

33-річна авторка зустрічається з 34-річним Алексом (умовне ім’я, – Life 24) вже три роки. У нього також є 13-річна дочка від попереднього шлюбу, яка живе разом з ним. У пари все було достатньо добре, доки чоловіка не скоротили з роботи півтора року тому.

З того часу Алекс пішов на іншу роботу зі значно меншою зарплатою, тому у нього бувають певні фінансові труднощі. Тим часом авторка переїхала до Алекса 5 місяців тому. Вона допомагає йому з "комуналкою": зазвичай оплачує свою половину, а інколи й більше. Через проблеми з грішми у пари інколи виникають конфлікти, а досить неприємна ситуація трапилася на день народження жінки.

"Вчора святкували мій день народження. Я хотіла піти в хороший ресторан поруч з нами, але він був закритим. Трішки ближче є ще один, але він дорожчий. Я запропонувала Алексу поїхати туди, але він сказав, що не може собі дозволити платити за вечерю. Якби ми поїхали, то треба було б розділити чек. Я трішки засмутилася, але він сказав, що зробить що-небудь сам", – розповідає авторка.

Схожа ситуація сталася з десертом: жінка хотіла, за її словами, "досить дорогий" торт. Утім, Алекс сказав, що не може собі його дозволити, адже зараз буде багато витрат напередодні Різдва. Він також пообіцяв приготувати щось смачненьке.

Жінка хотіла тортик з магазину / Фото Unsplash

Невдача на вечері

Авторка зізнається, що вечеря була досить непоганою. Але тортик їй не дуже сподобався. Хоч Алекс старався: він навіть попросив свою 13-річну допомогти його спекти.

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"Він сказав, що шкодує, що не може дозволити собі красивіший торт. Я вдавала, що він мені сподобався. Але потім сказала, що сподівалася на смачніший торт. Він відповів, що старався зі всіх сил і що він не може витратити на торт гроші, які відклав на оплату "комуналки", – згадує авторка.

Всю розмову про несмачний торт випадково почула дочка Алекса, яка сильно засмутилася. Тепер чоловік вимагає, щоб авторка вибачилася перед дитиною, але та не знає, чи це робити. Користувачі Reddit розкритикували жінку: