Американка поделилась своим разочарованием с пользователями развлекательного ресурса Reddit. Люди считают, что женщина просто неблагодарна. Но у нее есть свои аргументы.

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Не тортиком единственным

33-летня авторша встречается с 34-летним Алексом (условное имя – Life 24) уже три года. У него также есть 13-летняя дочь от предыдущего брака, живущая вместе с ним. У пары все было достаточно хорошо, пока мужчину не сократили с работы полтора года назад.

С тех пор Алекс пошел на другую работу с гораздо меньшей зарплатой, поэтому у него бывают определенные финансовые проблемы. Тем временем авторша переехала к Алексу 5 месяцев назад. Она помогает ему с "коммуналкой": обычно оплачивает свою половину, а иногда и больше. Из-за проблем с деньгами у пары иногда возникают конфликты, а довольно неприятная ситуация случилась на день рождения женщины.

"Вчера праздновали мой день рождения. Я хотела пойти в хороший ресторан рядом с нами, но он был закрыт. Немножко ближе есть еще один, но там дороже. Я предложила Алексу поехать туда, но он сказал, что не может себе позволить платить за ужин" Если бы мы поехали, то надо было бы разделить чек. Я немного расстроилась, но он сказал, что сделает что-нибудь сам", – рассказывает авторша.

Похожая ситуация случилась с десертом: женщина хотела, по ее словам, "достаточно дорогой" торт. Впрочем, Алекс сказал, что не может себе его позволить, ведь сейчас будет много расходов в канун Рождества. Он также пообещал приготовить что-нибудь вкусненькое.

Женщина хотела торти из магазина / Фото Unsplash

Неудача на ужине

Авторша признается, что ужин был довольно неплохим. Но тортик ей не очень понравился. Хотя Алекс старался: он даже попросил свою 13-летнюю помочь его испечь.

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"Он сказал, что жалеет, что не может позволить себе более красивый торт. Я делала вид, что он мне понравился. Но потом сказала, что надеялась на более вкусный торт. Он ответил, что старался изо всех сил и что он не может потратить на торт деньги, которые отложил на оплату "коммуналки", – вспоминает авторша.

Весь разговор о невкусном торте случайно услышала дочь Алекса, которая сильно расстроилась. Теперь мужчина требует, чтобы она извинилась перед ребенком, но та не знает, делать ли это. Пользователи Reddit раскритиковали женщину: