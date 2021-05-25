Канадець став "знаменитим" після того, як зрадив дівчині: що він зробив

Невірний хлопець вирішив придбати два колечка для своєї дівчини та коханки. Він і не міг подумати, що про його зраду дізнаються мільйони людей. Все через кмітливу продавчиню.

Досить несподівана історія нещодавно трапилася в одному із ювелірних магазинів Канади. Продавчиня Елізабет спокійно відпрацьовувала свій останній день на роботі і не чекала чогось надзвичайного.

Цікаво Як стати впевненішою в собі людиною: 9 кроків від психологині

Все змінилося, коли до неї підійшов клієнт на ім’я Джейк. Хлопець вирішив купити одразу дві каблучки – для своєї дівчини та коханки, про що він сам безцеремонно розповів. Це дуже обурило Елізабет, тому вона добре його запам’ятала.

Продавчиня Елізабет / скриншот тікток ferreiroroche

Через кілька днів після звільнення Елізабет записала відео у своєму тіктоці ferreiroroche, де розповіла всю історію та показала каблучки, які купив клієнт. Дівчина сподівалася, що ролик стане популярним і кохана Джейка побачить, чим він насправді займається.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Каблучки, які придбав хлопець / скриншот тікток ferreiroroche

Якщо твого хлопця звуть Джейк, і він живе в Монреалі, то саме він щойно купив два колечка для "його дівчини і ще когось на стороні", – розповіла Елізабет.

Цікаво Британка вийшла заміж сама за себе: чому вона це зробила

Неймовірно, але відео вже переглянули понад 2 мільйони разів. Утім, авторка поки не знає, чи побачила його кохана невірного Джейка. Блогерка дуже на це сподівається, адже дівчина має знати правду.