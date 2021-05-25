Достаточно неожиданная история недавно случилась в одном из ювелирных магазинов Канады. Продавщица Элизабет спокойно отрабатывала свой последний день на работе и не ждала чего-то необычного.

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Все изменилось, когда к ней подошел клиент по имени Джейк. Парень решил купить сразу два кольца – для своей девушки и любовницы, о чем он сам бесцеремонно рассказал. Это очень возмутило Элизабет, поэтому она хорошо его запомнила.

Продавщица Элизабет / скриншот тикток ferreiroroche

Через несколько дней после увольнения Элизабет записала видео в своем тиктоке ferreiroroche, где рассказала всю историю и показала кольца, которые купил клиент. Девушка надеялась, что ролик станет популярным и любимая Джейка увидит, чем он на самом деле занимается.

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Колечка, которые купил парень / скриншот тикток ferreiroroche

Если твоего парня зовут Джейк, и он живет в Монреале, то именно он только что купил два колечка для "его девушки и еще кого-то на стороне", – рассказала Элизабет.

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Невероятно, но видео уже просмотрели более 2 миллионов раз. Впрочем, автор пока не знает, посмотрела ли его любимая неверного Джейка. Блогерша очень на это надеется, ведь девушка должна знать правду.