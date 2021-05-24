Ще в 2010 році Карен Рід розчарувалася в чоловіках і була готова зробити щось нестандартне. Вона вирішила вийти заміж за людину, з якою їй максимально комфортно, – за саму себе.

Цікаво І нехай всі зачекають: 10 небанальних способів турботи про себе

Тоді мені було близько 40 років, і я вже була готова призупинитися на якийсь час. Я подумала: "Чому б не вийти заміж за людину, яку я люблю найбільше у цьому світі?". Можливо, це трішки високомірно, але я навчилася себе любити і ставити на перше місце, – розповіла жінка.

Карен організувала справжню весільну церемонію. Вона витратила близько 800 фунтів на шампанське, лімузин, фуршет в елітному готелі та фотосесію.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Карен рада, що вийшла заміж за себе / Фото Unsplash

Гостей було небагато: 6 дружок (одна з них – її 21-річна дочка), батько та ще кілька людей. Попри це, за всім дійством спостерігали близько сотні незнайомців, які проходили поруч.

З того часу минуло вже 11 років, але жінка зовсім не соромиться через таке специфічне весілля. Вона досі щаслива сама з собою, хоч і з того часу у неї було кілька романів.

Цікаво 15 випадків, коли весільний макіяж ідеально підходив нареченій: фото

"Я знаю, що деякі люди вважатимуть цей вчинок трішки божевільним. Але я запевняю – це не так. Дуже важливо любити себе і не погоджуватися на менше, ніж заслуговуєш. Мій батько більше не може ходити, тому я рада, що весілля відбулося ще тоді. Я хочу показати людям, що це нормально робити щось для себе", – пояснює Карен.