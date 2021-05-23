Арбер хотів займатися цією справою ще з самого дитинства. Однак батьки спершу не розуміли таких вподобань сина.

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Я знав, що стану візажистом ще в дитинстві. Обожнював брати мамину косметику і бавитися. Але після закінчення школи батьки не дозволили мені займатися макіяжем. В нашій культурі це не прийнято. Тому спершу я отримав ступінь магістра економіки, – розповідав Арбер в інтерв’ю.

Зараз Арбер Битикі – знаменитий візажист, в якого понад 400 тисяч підписників в інстаграмі. Перед вами – добірка його найкрасивіших робіт.

Так яскраво!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Красуня!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Насичений макіяж

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Справжня королева

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Вау!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

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Як вам така робота?

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Ух ти!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Чарівно

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Нареченій дуже личить такий макіяж

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Які губи!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Який грайливий погляд!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Те, що треба

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Розкішна наречена

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

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Ого!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua