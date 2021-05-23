Арбер хотів займатися цією справою ще з самого дитинства. Однак батьки спершу не розуміли таких вподобань сина.
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Я знав, що стану візажистом ще в дитинстві. Обожнював брати мамину косметику і бавитися. Але після закінчення школи батьки не дозволили мені займатися макіяжем. В нашій культурі це не прийнято. Тому спершу я отримав ступінь магістра економіки, – розповідав Арбер в інтерв’ю.
Зараз Арбер Битикі – знаменитий візажист, в якого понад 400 тисяч підписників в інстаграмі. Перед вами – добірка його найкрасивіших робіт.
Так яскраво!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Красуня!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Насичений макіяж
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Справжня королева
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Вау!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Як вам така робота?
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Ух ти!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Чарівно
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Нареченій дуже личить такий макіяж
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Які губи!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Який грайливий погляд!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Те, що треба
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Розкішна наречена
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
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Ого!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua