Арбер хотел заниматься этим делом еще с самого детства. Однако родители сначала не понимали таких предпочтений сына.
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Я знал, что стану визажистом еще в детстве. Обожал брать мамину косметику и играться. Но после окончания школы родители не позволили мне заниматься макияжем. В нашей культуре это не принято. Поэтому сначала я получил степень магистра экономики, – рассказывал Арбер в интервью.
Сейчас Арбер Бытыки – знаменитый визажист, у которого более 400 000 подписчиков в инстаграме. Перед вами – подборка его самых красивых работ..
Так ярко!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Красотка!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Насыщенный макияж
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Настоящая королева!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Вау!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Как вам такая работа?
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Ух ты!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Очаровательно
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Невесте очень идет такой макияж
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Какие губы!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Какой игривый взгляд!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
То, что надо
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
Роскошная невеста
Фото Instagram arber_bytyqi_mua
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Ого!
Фото Instagram arber_bytyqi_mua