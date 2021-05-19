Смириться с расставанием было слишком легкой задачей для 28-летней Александрии. Девушка устроила для своего бывшего настоящую проверку на чувства: она пустила слух, что умерла.

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Помню тот момент, когда меня бросил бойфренд, а я написала собственный некролог. Хотела посмотреть, перезвонит ли он, – рассказала девушка на своей странице в тиктоке.

28-летняя Александрия / скриншот тикток блогершы

Александрия креативно реализовала идею: она выбрала "идеальную" фотографию, написала печальный текст и опубликовала свое творение в соцсетях.

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"Светлая память. С болью заявляем, что наша дочь покинула этот мир. Мы будем сильно скучать по ее любовью, смехом и щедростью", – так было написано в некрологе.

Фейковый некролог девушки/ скриншот тикток блогершы

Неудивительно, что парень был шокирован от такой вести. Он сразу дал о себе знать, но другие детали Александрия не сказала. Интересно, что девушка была очень довольна от своей изобретательности.

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Но дальше все пошло совсем не по плану: не все оценили такой странный лайфхак от Александрии. Пользователи тиктока, которые просмотрели ролик, назвали девушку токсичной и оставили множество негативных комментариев. Через некоторое время Александрия просто удалила видео. Сейчас ее страница полностью пустая.