Хлопець власноруч пошив своїй дівчині випускну сукню – фото

Якщо у вас виникли труднощі з випускною сукнею, завжди є вихід. Дівчина похвалилась в мережі вчинком свого хлопця, який власноруч зробив для неї наряд на випускний.

Про такий романтичний жест дівчина під ніком @9eena розповіла у Twitter. Хлопець самостійно намалював ескіз та розробив сукню для своєї дівчини. У нього вийшов унікальний наряд ручної роботи, якого немає більше ні у кого – кохана може пишатись ним!

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Дівчина виклала фото кожного етапу процесу створення випускної сукні. Для початку хлопець намалював приблизний ескіз, якою він хоче бачити майбутню сукню для своєї дівчини.

Ескіз майбутньої сукні / Twitter @9eena

Згодом він добряче постарався, що вгодити випускниці: обрав найкращу тканину у магазині серед сотень варіантів, сам зробив усі викрійки та зшив готовий наряд.

Хлопець сам пошив для дівчини випускну сукню / Twitter @9eena

Нарешті, дівчина приміряла готовий випускний наряд. Витончена молочна мінісукня виглядає справді чарівно: спідниця, зшита з різних шарів "пелюсток", та красивий фігурний виріз нагадують сукню феї Дінь-Дінь з мультфільмів про Пітера Пена, а елегантності додають об'ємні рукави-ліхтарики. На задньому плані хлопець гордо посміхається, цілком задоволений своєю роботою.

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Готова випускна сукня / Twitter @9eena

В іншому дописі дівчина показала деталі наряду і довела всім, що сукня якісно зшита та продумана у кожній дрібничці. Для підкладу хлопець обрав соковитий фісташковий колір і потурбувався про те, щоб манжети на рукавах можна було завернути – тоді будуть проглядатись яскраві деталі.

Деталі випускої сукні / Twitter @9eena

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Такий романтичний вчинок високо оцінили користувачі Twitter. За короткий час допис у Twitter набрав понад 350 тисяч вподобань та майже тисячу коментарів. Усі одностайно захоплювались робою хлопця, який доклав стількох зусиль для створення по-справжньому прекрасної сукні для коханої, а хтось і собі взявся придивлятись до такого цінного екземпляра: