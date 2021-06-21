О таком романтичном жесте девушка под ником @9eena рассказала в Twitter. Парень самостоятельно нарисовал эскиз и разработал платье для своей девушки. У него получился уникальный наряд ручной работы, которого нет больше ни у кого – любимая может гордиться им!
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Девушка выложила фото каждого этапа процесса создания выпускного платья. Для начала парень нарисовал примерный эскиз, как он хочет видеть будущее платье для своей девушки.
Эскиз будущего платья / Twitter @ 9eena
Потом он сильно постарался, что угодить выпускнице: выбрал лучшую ткань в магазине среди сотен вариантов, сам сделал все выкройки и сшил готов наряд.
Парень сам сшил для девушки выпускное платье / Twitter @ 9eena
Наконец, девушка примеряла готов выпускной наряд. Изящное молочное мини-платье выглядит действительно волшебно: юбка, сшитая из разных слоев "лепестков", и красивый фигурный вырез напоминают платье феи Динь-Динь из мультфильмов о Питере Пэне, а элегантности добавляют объемные рукава-фонарики. На заднем плане парень гордо улыбается, вполне довольный своей работой.
Готовое выпускное платье / Twitter @ 9eena
В другом посте девушка показала детали наряда и доказала всем, что платье качественно сшито и продуманное в каждой мелочи. Для подкладки парень выбрал сочный фисташковый цвет и позаботился о том, чтобы манжеты на рукавах можно было завернуть – тогда будут просматриваться яркие детали.
Детали выпускного платья / Twitter @ 9eena
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Такой романтический поступок высоко оценили пользователи Twitter. За короткое время пост в Twitter набрал более 350 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Все единодушно восхищались робой парня, который приложил столько усилий для создания по-настоящему прекрасного платья для любимой, а кто-то и себе взялся присматриваться к такому ценному экземпляру:
- "Это так мило"
- "Он так счастлив на последнем фото"
- "Это самый милый поступок, который я когда-либо видела"
- "А мне она напомнила Принцессу Тиану из мультфильма" Принцесса и лягушка""
- "В будущем добавь к платью кружевной шлейф и выходит за него замуж в этом"
- "Твой парень не женат?"