Засмучена Нікі Джебс наважилася розповісти цю історію на своїй сторінці nikki.jabs. Серія з кількох відео несподівано завірусилася у соцмережі: тепер про хамський вчинок хлопця дізналися мільйони користувачів тіктоку. Люди здивовані, адже Нікі цілком пристойно одягнулася.

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Я витратила 40 хвилин на макіяж, щоб зустрітися з його друзями та колегами на урочистому відкритті рітейл-компанії, де він працює, – написала Нікі.

Багатьом жінкам відома ситуація, коли вони ретельно готуються до важливої події, а потім все скасовується. Це дійсно неприємні емоції. У ситуації з Нікі все було ще гірше. Як тільки хлопець побачив її одяг, то одразу настирливо запропонував поїхати додому. Він просто подзвонив в таксі та відправив дівчину геть.

Блогерка Нікі. Образ, який не сподобався її хлопцю, можете переглянути наприкінці матеріалу / Скриншот тікток nikki.jabs

Цілком зрозуміло, що Нікі розплакалася. Їй було надзвичайно образливо через настільки обурливий вчинок хлопця.

Мені так сумно, бо я витратила багато часу, намагаючись красиво виглядати. А він відправив мене додому на таксі. Хто так взагалі робить? – сказала американка в одному зі своїх відео.

Згодом Нікі пояснила, що це не перший "неадекватний коментар" хлопця щодо одягу. Він неодноразово просив не робити ефектний макіяж та не ходити на підборах. Пізніше "коханий" намагався залагодити ситуацію, але дівчина з ним розійшлася. Вона вважає, що хлопець просто її не цінував.

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Як Нікі одягнулася на зустріч – можете переглянути у цьому відео