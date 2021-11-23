Расстроенная Ники Джебс отважилась рассказать эту историю на своей странице nikki.jabs. Серия из нескольких видео неожиданно завирусилась в соцсети: теперь о хамском поступке парня узнали миллионы пользователей тиктока. Люди удивлены, ведь Ники вполне прилично оделась.
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Я потратила 40 минут на макияж, чтобы встретиться с его друзьями и коллегами на торжественном открытии ритейл-компании, где он работает, – написала Ники.
Многим женщинам известна ситуация, когда они тщательно готовятся к важному событию, а затем все отменяется. Это действительно неприятные эмоции. В ситуации с Ники все было еще ужаснее. Как только парень увидел ее одежду, то сразу настойчиво предложил поехать домой. Он просто позвонил в такси и отправил девушку вон.
Блогерша Ники. Образ, который не понравился ее пареню, можете посмотреть в конце материала. / Скриншот тікток nikki.jabs
Совершенно понятно, что Ники расплакалась. Ей было чрезвычайно обидно из-за настолько возмутительного поступка парня.
Мне так грустно, потому что я потратила много времени, стараясь красиво выглядеть. Он отправил меня домой на такси. Кто так вообще делает? – сказала американка в одном из своих видео.
Потом Ники объяснила, что это не первый "неадекватный комментарий" парня насчет одежды. Он неоднократно просил не делать эффектный макияж и не ходить на каблуках. Позже "любимый" пытался уладить ситуацию, но девушка с ним разошлась. Она считает, что парень ее просто не ценил.
Как Ники оделась на встречу – можете посмотреть в этом видео