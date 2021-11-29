Він розповів усю історію на розважальному ресурсі Reddit. Несподівано, але користувачі цілком нормально відреагували на його вчинок. Вони вважають, що дівчина не мала права так жорстко поводитися із котом.

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Дівчина переїхала до хлопця кілька тижнів тому

Пара зустрічається вже два роки, але лише нещодавно вони вирішили пожити разом. Хлопець одразу зауважив, що коханій не сподобався його 3-річний кіт Рейвен. Утім, все було досить спокійно. Та одного разу пухнастик просто зник.

Було зрозуміло, що дівчині не подобається мій кіт. Я не думав, що це буде великою проблемою, доки не прийшов додому, а його просто не було. Він не є вуличним котом, тому ніколи не виходить на вулицю, – згадує автор.

На щастя, через кілька годин котик знайшовся за два квартали від будинку: його випадково побачив друг автора, який заніс пухнастика додому. У хлопця виникло одне питання: "Як кіт взагалі міг там опинитися?"

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Кіт блукав на вулиці кілька годин / Фото Unsplash

Зрештою, дівчина таки зізналася, що просто викинула котика з дому. Здається, вона не усвідомлювала, що буде далі. Бо хлопець просто вигнав її до кінця місяця.

Вона плакала, що їй немає куди йти й доведеться жити на вулиці. Я сказав, що мені байдуже… Мої друзі думають, що це було занадто різко. Але котик міг померти через неї, і я не хочу, щоб вона ще щось таке спробувала зробити, – згадує автор.

Цікаво, що користувачі Reddit переважно підтримали хлопця. На їхню думку, вона перетнула межу: