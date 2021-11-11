Про приємну несподіванку розповіла блогерка Катріна на своїй сторінці у тіктоці maytheeleven. Відео вже переглянули понад 3,7 мільйона разів. Дехто жартома пише, щоб дівчина кидала все й виходила заміж за цього мужчину.

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Перед побаченням Грем, так звуть хлопця, відправив Катріні посилання на анкету в Google-формах. Він пообіцяв, що у них буде прекрасне побачення. Але для цього йому потрібні відповіді на кілька питань. Дівчина була заінтригована!

Що саме спитався Грем

У своїй анкеті хлопець старався вивідати якнайбільше інформації про вподобання Катріни. Тут було майже все: і час зустрічі, і стиль одягу, і плани на побачення.

Список питань

Як тебе звати?

Чи зможе ти піти на побачення?

Коли б ти хотіла почати побачення?

Яке побачення ти б вибрала: (вечеря та фільм; вечеря та похід на виставку; прогулянка; похід на пляж та морозиво; покататися на скейті та випити гарячий шоколад; комбінація всього, що перераховано вище; інше).

Що будемо їсти? (індійська, тайська їжа, бургери тощо).

Як одягаємося (піжами, плаття та костюм, спортивний одяг тощо).

В мене немає машини. Ти вмієш їздити на автомобілі?

Катріна була в захваті від такого різноманіття. Вона вибрала фільм та вечерю, а їсти була готова будь-що, окрім веганської кухні. Після того, як дівчина відправила анкету, Грем відправив офіційне запрошення на побачення.

Хлопець зробив ще одну анкету

Катріні дуже сподобалося побачення, тому вона готова погуляти ще раз. Після прогулянки Грем відправив наступну анкету, де попросив оцінити побачення та вказати, що відчула дівчина під час прогулянки: турботу, комфорт, страх аб’юзу, метелики в животі (було понад 15 пунктів).

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