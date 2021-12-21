Хлопець запросив друзів у весільну подорож: наречена розлючена

Медовий місяць – це особливий період для кожної пари, яка лише створила сім'ю. Зазвичай молодята проводять цей період лише удвох без друзів та рідних.

Проте один чоловік подумав, що буде чудово запросити у першу весільну подорож своїх друзів. Його наречена обурена і розлючена такою пропозицією.

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Хлопець запросив у весільну подорож друзів

Через 7 місяців у молодої пари буде весілля, після чого вони планували провести медовий місяць разом у подорожі. Замість того, аби побути разом зі своєю коханою, хлопець вирішив запропонувати друзям приєднатись до весільної подорожі. Вони раніше нікуди не їздили разом, адже чоловіки працюють і не вдавалась обрати зручний час.

Місце, куди ми їдемо, завжди було місцем мрії для мене та моїх друзів. Коли я розповів їм, де ми плануємо наш медовий місяць, вони сказали, що дуже заздрять і хотіли б поїхати з нами,

– поділився чоловік.

Він пообіцяв друзям, що поговорить з нареченою, але та була обурена такою пропозицією.

Ти розважався на парубоцькій вечірці, друже,

– невдоволено відповіла жінка.



Дівчина розчарована вчинком хлопця / Фото Unsplash

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Чоловік спробував пояснити, що не мав на меті нічого поганого, та думав, що так буде цікавіше проводити час. Він також хотів запропонувати дівчині взяти зі собою кількох подруг та весело провести час з друзями. Вона була розчарована і навіть розплакалась. Жінка пояснила, що це далеко не найкраща ідея, а її новий чоловік зовсім неуважний, адже він хотів перетворити медовий місяць на подорож з друзями.