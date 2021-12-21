Однако один мужчина подумал, что будет отлично пригласить в первое свадебное путешествие своих друзей. Его невеста возмущена и взбешена таким предложением.
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Парень пригласил в свадебное путешествие друзей
Через 7 месяцев у молодой пари будет свадьба, после чего они планировали провести медовый месяц вместе в путешествии. Вместо того чтобы побыть вместе со своей любимой, парень решил предложить друзьям присоединиться к свадебному путешествию. Они раньше никуда не ездили вместе, ведь мужчины работают и не удавалось выбрать удобное время.
Место, куда мы едем, всегда было местом мечты для меня и моих друзей. Когда я рассказал им, где мы планируем наш медовый месяц, они сказали, что очень завидуют и хотели бы поехать с нами,
– поделился мужчина.
Он пообещал друзьям, что поговорит с невестой, но она была возмущена таким предложением.
Ты развлекался на мальчишнике, друг,
– недовольно ответила женщина.
Девушка разочарована поступком парня / Фото Unsplash
Мужчина попытался объяснить, что не имел ничего плохого, и думал, что так будет интереснее проводить время. Он также хотел предложить девушке взять с собой несколько подруг и весело провести время с друзьями. Она была разочарована и даже расплакалась. Женщина объяснила, что это далеко не самая лучшая идея, а ее новый муж совсем невнимательный, ведь он хотел превратить медовый месяц в путешествие с друзьями.