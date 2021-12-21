Однако один мужчина подумал, что будет отлично пригласить в первое свадебное путешествие своих друзей. Его невеста возмущена и взбешена таким предложением.

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Парень пригласил в свадебное путешествие друзей

Через 7 месяцев у молодой пари будет свадьба, после чего они планировали провести медовый месяц вместе в путешествии. Вместо того чтобы побыть вместе со своей любимой, парень решил предложить друзьям присоединиться к свадебному путешествию. Они раньше никуда не ездили вместе, ведь мужчины работают и не удавалось выбрать удобное время.

Место, куда мы едем, всегда было местом мечты для меня и моих друзей. Когда я рассказал им, где мы планируем наш медовый месяц, они сказали, что очень завидуют и хотели бы поехать с нами,

– поделился мужчина.

Он пообещал друзьям, что поговорит с невестой, но она была возмущена таким предложением.

Ты развлекался на мальчишнике, друг,

– недовольно ответила женщина.



Девушка разочарована поступком парня / Фото Unsplash

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