Хлопець зазняв двійника Леонардо Ді Капріо: користувачі вражені схожістю

Тіктокер виклав на своїй сторінці відео з колегою, який надзвичайно схожий на знаменитого актора. Варто лише хлопцю повернутись в профіль, як його не відрізнити від зірки. Перевірте самі.

Користувач тікток з ніком @cody_the_prodigy зазвичай знімає буденні ролики про своє життя, які набирають кілька тисяч переглядів. Проте одне із таких буденних відео з його товаришем на роботі зробило його відомим, адже ролик подивились понад 22 мільйони разів!

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Хлопець виклав у тікток звичайну, здавалось би, розмову працівників кав'ярні. Він підписав відео: "Цей хлопець виглядає як Леонардо ді Капріо". Після цього відео стало вірусним, а користувачі вражені схожістю попри те, що статура у хлопця відрізняється від голлівудської зірки:

"Вони ніби брати"

"Ні, це Ді Капріо схожий на нього"

"Просто подивіться на його профіль "

"Він настільки схожий, що мені стає страшно"

"Він схожий і не схожий водночас"

Окрім форми носа та розрізу очей, подібності хлопцю до знаменитості додає й борідка. Можете самі пересвідчитись, наскільки цей хлопець схожий на Леонардо Ді Капріо

Виявилось, що героя відео звати Джеймс Рейнольдс. На хвилі популярності він вирішив і собі створити сторінку у тіктоці, куди тепер викладає відео, порівнюючи себе та голлівудську зірку.