Відео досить неприємного конфузу хлопець опублікував на своїй сторінці в тіктоці catdadadan. Воно вже набрало майже 10 мільйонів переглядів.

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На початку відео можна побачити, що хлопець збирався дістати колечко, яке було під светром. В цей момент його мама просто почала говорити: "Ні-ні!".

Хлопець не зробив пропозицію / Скриншот тікток catdaddan

Хлопець не зробив пропозицію через свою маму / Скриншот тікток catdaddan

Я збирався зробити пропозицію своїй дівчині, але мама поклала цьому край. Мій батько не знав, що робити, тому продовжував знімати, – написав хлопець у відео.

Користувачі тіктоку були шалено здивовані та обурені від такого рішення хлопця. На їхню думку, це виглядало дуже недоречно.

  • Їй пощастило. Хто захоче вийти заміж за того, хто дозволяє мамі вибирати свою дружину?
  • Ти дитина.
  • Щаслива дівчина. Вона ухилилася від кулі.

Утім, в одному з наступних відео хлопець пояснив, що все-таки одружився зі своєю коханою. Просто він зробив пропозицію в інший день. Згодом catdadadan показав, як його мама сміялася над невдалим освідченням. Так виглядає, що вона з усім змирилася.