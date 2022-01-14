Таке трапилось і з однією користувачкою тіктоку. Вона провела вечір із цікавим чоловіком, а потім вияснилось, що він одружується.
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Дівчина розчарувалась після знайомства у клубі
Історія відносин цих молодих людей дуже дивна. Дівчина зустрілась у нічному клубі із молодим хлопцем. Вони одразу знайшли спільну мову та провели багато часу разом.
Ми танцювали всю ніч, потім пішли у ресторан перекусити, обмінялися номерами, це було дуже мило,
– згадує вона.
Після гарно проведеного вечора хлопець вирішив запропонувати дівчині зустрітись знову, але у трохи іншому форматі – він покликав її на свій парубоцький вечір. Вона була приголомшена цією інформацією та не очікувала таке почути від нового знайомого.
Дівчина розчарована новим знайомством / Скриншот з відео
Тоді хлопець продовжив розповідати історію свого кохання і пояснив, що одружується з дівчиною, у яку закохався ще у школі. Вони разом вже 8 років і нарешті стануть сім'єю.
Дівчина все ж відмовилась від такого дивного побачення, адже воно мало проходити у компанії друзів нареченого в стрип-клубі.