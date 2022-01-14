Такое случилось и с одним пользователем тиктока. Она провела вечер с интересным мужчиной, а потом выяснилось, что он женится.

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Девушка разочаровалась после знакомства в клубе

История отношений этих молодых людей очень удивительная. Девушка встретилась в ночном клубе с молодым парнем. Они сразу нашли общий язык и провели много времени вместе.

Мы танцевали всю ночь, потом пошли в ресторан перекусить, обменялись номерами, это было очень мило,

– вспоминает она.

После хорошо проведенного вечера парень решил предложить девушке встретиться снова, но в немного другом формате – он позвал ее на свой мальчишник. Она была ошеломлена этой информацией и не ожидала такое услышать от нового знакомого.



Девушка разочарована новым знакомством / Скриншот с видео

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Тогда парень продолжил рассказывать историю своей любви и объяснил, что женится на девушке, в которую влюбился еще в школе. Они вместе уже 8 лет и наконец-то станут семьей.