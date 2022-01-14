Хлопець здивував: познайомився у клубі, а тоді запросив на парубоцький вечір

Знайомство у нічному клубі не гарантує тривалих та міцних відносин. Ба більше, часом партнери, яких ви зустріли на вечірці, можуть неабияк здивувати та розчарувати.

Таке трапилось і з однією користувачкою тіктоку. Вона провела вечір із цікавим чоловіком, а потім вияснилось, що він одружується.

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Дівчина розчарувалась після знайомства у клубі

Історія відносин цих молодих людей дуже дивна. Дівчина зустрілась у нічному клубі із молодим хлопцем. Вони одразу знайшли спільну мову та провели багато часу разом.

Ми танцювали всю ніч, потім пішли у ресторан перекусити, обмінялися номерами, це було дуже мило,

– згадує вона.

Після гарно проведеного вечора хлопець вирішив запропонувати дівчині зустрітись знову, але у трохи іншому форматі – він покликав її на свій парубоцький вечір. Вона була приголомшена цією інформацією та не очікувала таке почути від нового знайомого.



Дівчина розчарована новим знайомством / Скриншот з відео

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Тоді хлопець продовжив розповідати історію свого кохання і пояснив, що одружується з дівчиною, у яку закохався ще у школі. Вони разом вже 8 років і нарешті стануть сім'єю.

Дівчина все ж відмовилась від такого дивного побачення, адже воно мало проходити у компанії друзів нареченого в стрип-клубі.