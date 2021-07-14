Хлопець знайшов моторошне приміщення у дворі будинку: що там було

Закинутий підвал, старенький стільчик та багато ланцюгів: агент з нерухомості вирішив перевірити будинок, який він мав здати в оренду на прохання клієнта. Хлопець буквально потрапив у фільм жахів.

Відео неочікуваної знахідки опублікувала його сестра Кайлі Келлер у тіктоці kayleekeller20. Дівчина пояснила, що це трапилося під час того, як брат показував будинок потенційним орендарям. Під час оглядин дому вони зауважили дивне приміщення на подвір’я, яке виглядало закинутим.

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Увійти в приміщення можна було лише з двору / Скриншот тікток kayleekeller20

Брат настільки хотів справити враження на клієнтів, що вирішив самотужки залізти всередину підвалу. Сходи були старенькі, але йому вдалося безпечно проникнути вниз. Усе дійство хлопець знімав на телефон.

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Я була налякана, коли спостерігала за цим, – розповіла блогерка під час відео.

Після спуску брат пройшовся коротеньким коридором та потрапив у темне приміщення. Воно виглядало дійсно моторошно: зі стелі звисали старі сталеві ланцюги, а "композицію" доповнював старий стільчик.

Як виглядало приміщення зсередини / Скриншот тікток kayleekeller20

Блогерка так і не зрозуміла, для чого використовували це приміщення. Та їй допомогли підписники у тіктоці: хтось навіть припустив, що тут знімали фільм "Пила". Думки коментаторів розділилися:

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