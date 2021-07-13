Його опублікував у тіктоці весільний відеооператор Джон Паттісон під ніком jpvideography2141. Всього за тиждень ролик набрав майже 4 мільйони переглядів.

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На початку відео можна побачити, як молодята позують разом з гостями для фотосесії. Фотограф була дуже зосереджена на роботі, тому випадково переплутала ім’я нареченої, яку звуть Кейтлін.

Вона звернулася до неї на ім’я Тейлор, чим дуже здивувала усіх гостей. Виявляється, що так звали колишню дівчину нареченого. Звісно, фотограф взагалі про це не знала і повторювала й надалі свою помилку.

Наречена кумедно відреагувала на помилкове ім’я / Скриншот тікток jpvideography2141

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Дещо пізніше наречена розповіла журналістам, що відчувала в цей момент.

Спочатку я подумала: "Невже вона тільки що вимовила це ім’я? Є ж безліч різних імен, які вона могла вибрати". Я просто посміялася над цим і не думала, що це аж так важливо. Це було весілля моєї мрії, тому я не збиралася влаштовувати скандал через це", – поділилася наречена.

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Ось повне відео невеличкого курйозу.

Користувачі тіктоку по-різному відреагували на цю незручну ситуацію. Ось найпопулярніші коментарі: