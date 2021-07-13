Ще кілька років тому Брі Ленехан страждала від своєї фігури і мучила себе різноманітними дієтами. Зараз вона успішна блогерка, яка прийняла власне тіло і закликає усіх перестати ганятися за нереальними стандартами краси. Бути неідеальним – це цілком нормально.

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Люди часто передивляються ідеальні фотографії блогерів в інстаграмі і так настирливо намагаються досягти такої ж фігури, що можуть наробити собі проблем зі здоров’ям. Але дуже часто "ідеальна" фігура – це правильний ракурс, фільтри ретушування фотографій тощо.

Я опублікувала своє справжнє тіло, щоб всі могли бачити мене такою, яка я є. Мені немає чого приховувати, і я не хочу відповідати якимсь стандартам краси. Зараз мало хто говорить про те, як змінюється їх тіло упродовж дня. Колись я вважала, що такі зміни – це катастрофа. І дуже сильно через це переживала, – розповіла Брі.

На початку відео дівчина показує, як виглядає її живіт зранку. Він справді дуже плоский.

Животик Брі зранку / Скриншот тікток breelenehan

Ось, як змінюється її живіт після сніданку, ланчу, кількох перекусів та одного літра води. Справді, все виглядає зовсім по-іншому.

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Животик Брі по обіді / Скриншот тікток breelenehan

Такий красивий животик Брі має вже після вечері.

Животик Брі після вечері / Скриншот тікток breelenehan

Відео стало дуже популярним у тіктоці: його переглянули понад 1,5 мільйони разів. Дівчина дуже просить, щоб люди перестали соромитися свого тіла. Адже це цілком нормально, що упродовж дня ми набираємо певну вагу. Тому й росте живіт.

До речі, раніше Брі умудрилася скинути аж 20 кілограмів, не перестаючи їсти картоплю фрі та піцу.

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