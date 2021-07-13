Еще несколько лет назад Бри Ленехан страдала от своей фигуры и мучила себя различными диетами. Сейчас она успешная блогерша, которая приняла собственное тело и призывает всех перестать гоняться за нереальными стандартами красоты. Быть неидеальным – это нормально.

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Люди часто пересматриваются идеальные фотографии блогеров в инстаграме и настолько настойчиво пытаются достичь такой же фигуры, что могут наделать себе проблем со здоровьем. Но очень часто "идеальная" фигура – это правильный ракурс, фильтры, ретуширования фотографий и тп.

Я опубликовала свое настоящее тело, чтобы все могли видеть меня такой, какая я есть. Мне нечего скрывать, и я не хочу соответствовать каким-то стандартам красоты. Сейчас мало кто говорит о том, как меняется их тело в течение дня. Когда-то я считала, что такие изменения – это катастрофа. И очень сильно из-за этого переживала, – рассказала Бри.

В начале видео девушка показывает, как выглядит ее живот утром. Он действительно очень плоский.

Животик Бри утром / Скриншот тикток breelenehan

Вот, как меняется ее живот после завтрака, ланча, нескольких перекусов и одного литра воды. Действительно, все выглядит совсем по-другому.

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Животик Бри по обеде / Скриншот тикток breelenehan

Такой красивый животик у Бри уже после ужина.

Животик Бри после ужина / Скриншот тикток breelenehan

Видео стало очень популярным в тиктоке: его посмотрели более 1,5 миллиона раз. Девушка очень просит, чтобы люди перестали стесняться своего тела. Ведь это вполне нормально, что в течение дня мы набираем определенный вес. Поэтому и растет живот.

Кстати, ранее Бри умудрилась сбросить до 20 килограммов, не переставая есть картофель фри и пиццу.

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