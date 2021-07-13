Его опубликовал в тиктоке свадебный видеооператор Джон Паттисон под ником jpvideography2141. Всего за неделю ролик набрал почти 4 миллиона просмотров.

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В начале видео можно увидеть, как молодые позируют вместе с гостями для фотосессии. Фотограф была очень сосредоточена на работе, поэтому случайно перепутала имя невесты, которую зовут Кейтлин.

Она обратилась к ней по имени Тейлор, чем очень удивила всех гостей. Оказывается, что так звали бывшую девушку жениха. Конечно, фотограф вообще об этом не знала и повторяла в дальнейшем свою ошибку.

Наречена забавно отреагировала на ошибочное имя / Скриншот тикток jpvideography2141

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Немного позже невеста рассказала журналистам, что чувствовала в этот момент.

Сначала я подумала: "Неужели она только что сказала это имя? Есть же множество различных имен, которые она могла выбрать". Я просто посмеялась над этим и не думала, что это настолько важно. Это была свадьба моей мечты, поэтому я не собиралась устраивать скандал из-за этого", – поделилась невеста.

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Вот полное видео небольшого курьеза.

Пользователи тиктока по-разному отреагировали на эту неудобную ситуацию. Вот самые популярные комментарии: