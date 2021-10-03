Хлопець зробив дівчині дивний подарунок на знак вибачення: у мережі його осоромили

Після бурхливої сварки винуватець вирішив все залагодити та порадувати кохану. Проте його подарунок багато хто вважає вкрай образливим для дівчини, адже крім квітів та цукерок там була ще й пачка тампонів.

На своїй сторінці у твітері хлопець на ім'я Джейк Салліван коротко розповів, що сталось між ним та дівчиною та показав, як він збирається вибачитись. Втім на похвалу зі сторони користувачів йому доведеться чекати ще довго.

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Виявляється сварка відбулась пізно ввечері, коли Джейк повернувся додому після пабу. Він не уточнює, через що саме вони посварились, проте на ранок хлопець вирішив помиритись з коханою, хоча, очевидно, і не вважає себе винним у сварці:

Вчора ввечері був у пабі, прийшов додому і трохи посварився з пані. Поступлюся і попрошу вибачення... Якщо ви можете це так назвати!

– підписав Джейк

До посту хлопець додав кілька фото своїх презентів для коханої: букет з красивих червоних троянд, коробка цукерок і несподіваний додаток – пачка тампонів.

Чоловік подарував дівчина на знак вибачення квіти, цукерки і тампони / Фото твіттер Джейка Саллівана

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Щоб зрозуміти, до чого тут останнім предмет, потрібно прочитати записку, яку він залишив дівчині поруч з подарунками: "Шоколадні цукерки, бо я тебе люблю. Квіти, бо мені шкода. Тампакс, бо я все ще не впевнений, за що саме маю вибачитись, тому, мабуть, вони тобі знадобляться сьогодні", – написав хлопець від руки на папері.

З цього послання стає зрозуміло: хлопець зовсім не вважає, що ввечері перед тим зробив чи сказав щось не так. Він думає, що у сварці винувата менструація, тому дівчина на все так гостро зреагувала.

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Ця записка по-справжньому обурила користувачів, які вважають таке "вибачення" навіть гіршим за сам проступок, яким би він не був. Більшість вважають цей жест сексистським та побажали, щоб дівчина цих подарунків не приймала: