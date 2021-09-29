Жінка показала витівку чоловіка у своєму тіктоці thicctok5280. Всього за три дні відео із відпочинку на пляжі у Флориді набрало майже 3 мільйони переглядів.
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Дружина позувала біля пірса, щоб чоловік зробив кілька фотографій для спогадів. Він все зробив навпаки – почав знімати відео. Тільки головною героїнею ролику була не його дружина…
Дружина думала, що чоловік знімає саме її на відео / Скриншот тікток thicctok5280
Я дивилася відео мого чоловіка з нашої поїздки у Флориду минулого тижня… Думала, що я була головною героїнею відео, доки не побачила, кого він насправді знімав, – написала жінка.
Чоловік весь час намагався зняти на камеру жінку в бікіні, яка була позаду його дружини. Кохана не сильно засмутилася через таку витівку, однак користувачі в тіктоці були просто безжальними. Дехто пропонував взагалі розійтися із таким чоловіком:
- Він буквально знімає на камеру цю дівчину без її дозволу. Очевидно, що він образив вас. Ви не вважаєте, що це досить дивно?
- Не страшно, якщо партнер дивиться на інших дівчат. Але, якби він знімав їх на відео, то це розбило б мені серце.
- Це неприпустимо. Тобі варто з ним попрощатися.