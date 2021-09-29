Женщина показала выходку мужа в своем тиктоке thicctok5280. Всего за три дня видео с отдыха на пляже во Флориде набрало почти 3 миллиона просмотров.
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Жена позировала у пирса, чтобы муж сделал несколько фотографий для воспоминаний. Он все сделал наоборот – начал снимать видео. Только главной героиней ролика была не его жена...
Жена думала, что муж снимает именно ее на видео / Скриншот тикток thicctok5280
Я смотрела видео моего мужа с нашей поездки во Флориду на прошлой неделе... Думала, что я была главной героиней видео, пока не увидела, кого он на самом деле снимал, – написала женщина.
Муж все время пытался снять на камеру женщину в бикини, которая была позади его жены. Любимая не сильно расстроилась из-за такой выходку, однако пользователи в тиктоке были просто безжалостными. Некоторые предлагали вообще разойтись с таким мужем:
- Он буквально снимает на камеру эту девушку без ее разрешения. Очевидно, что он оскорбил вас. Вы не считаете, что это довольно странно?
- Не страшно, если партнер смотрит на других девушек. Но, если бы он снимал их на видео, то это разбило бы мне сердце.
- Это недопустимо. Тебе стоит с ним попрощаться.