Женщина показала выходку мужа в своем тиктоке thicctok5280. Всего за три дня видео с отдыха на пляже во Флориде набрало почти 3 миллиона просмотров.

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Жена позировала у пирса, чтобы муж сделал несколько фотографий для воспоминаний. Он все сделал наоборот – начал снимать видео. Только главной героиней ролика была не его жена...

Жена думала, что муж снимает именно ее на видео / Скриншот тикток thicctok5280

Я смотрела видео моего мужа с нашей поездки во Флориду на прошлой неделе... Думала, что я была главной героиней видео, пока не увидела, кого он на самом деле снимал, – написала женщина.

Муж все время пытался снять на камеру женщину в бикини, которая была позади его жены. Любимая не сильно расстроилась из-за такой ​выходку, однако пользователи в тиктоке были просто безжалостными. Некоторые предлагали вообще разойтись с таким мужем:

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