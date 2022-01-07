Кожен заклад намагається дивувати свого відвідувача по-різному. Проте ці шеф-кухарі вирішили зробити ставку на креативній подачі страви і феєрично програли. Ділимось фатальною добіркою у нашому матеріалі.

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Шеф-кухарі вирішили поекспериментувати, але щось пішло не так

Цей заклад очевидно неабияк економить воду, адже посуд після такої подачі можна не мити.



І тарілку мити не потрібно / Фото 4tololo

Роли можливо й смачні, але подача геть не викликає апетит.



Оригінальна "тарілка" для суші / Фото 4tololo

Навіщо бруднити посуд, якщо десерт можна налити прямо у руки.



Руки замість тарілки / Фото 4tololo

А у цьому ресторані замість тарілок використовують сумки: подача хлібу дуже дивна.



Хліб у сумці / Фото 4tololo

Бургер у сумці для транспортування органів – креативно, але не надто апетитно.



Бургер у сумці для органів / Фото 4tololo

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А у цьому закладі вирішили поекспериментувати із десертом: шеф-кухар приготував пана-кота у вигляді інопланетного яйця.



Як вам такий десерт / Фото 4tololo

Відвідувачі так і не зрозуміли, як можна безпечно випити свій коктейль.



Коктейль у новорічній іграшці / Фото 4tololo

Дуже небезпечна тара для десерту. Аби його скуштувати, потрібно бути обережним.



Дуже небезпечна подача / Фото 4tololo

Такого ви ще не бачили: піца на сноуборді



Замість тарілки сноуборд / Фото 4tololo

