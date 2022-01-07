Каждое заведение пытается удивлять своего посетителя по-разному. Однако эти шеф-повара решили сделать ставку на креативной подаче блюда и феерически проиграли. Делимся роковой подборкой в нашем материале.
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Шеф-повара решили поэкспериментировать, но что-то пошло не так
Это заведение очевидно изрядно экономит воду, ведь посуду после такой подачи можно не мыть.
И тарелку мыть не нужно / Фото 4tololo
Роллы возможно и вкусные, но подача совсем не вызывает аппетит.
Оригинальная "тарелка" для суши / Фото 4tololo
Зачем пачкать посуду, если десерт можно налить прямо в руки.
Руки вместо тарелки / Фото 4tololo
А в этом ресторане вместо тарелок используют сумки: подача хлеба очень странная.
Хлеб в сумке / Фото 4tololo
Бургер в сумке для транспортировки органов – креативно, но не слишком аппетитно.
Бургер в сумке для органов / Фото 4tololo
А в этом заведении решили поэкспериментировать с десертом: шеф-повар приготовил пана-кота в виде инопланетного яйца.
Как вам такой десерт / Фото 4tololo
Посетители так и не поняли, как можно выпить свой коктейль.
Коктейль в новогодней игрушке / Фото 4tololo
Очень опасная тара для десерта. Чтобы его попробовать, нужно соблюдать осторожность.
Очень опасная подача / Фото 4tololo
Такого вы еще не видели: пицца на сноуборде
Вместо тарелки сноуборд / Фото 4