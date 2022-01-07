Хотіли вразити, але все зіпсували: страви у ресторанах, які розчарували
Джерело:24 канал
Коли ми приходимо у ресторан, то завжди очікуємо смачної кухні, гарного обслуговування та естетичної подачі. І залишаємось задоволені, коли отримуємо гарний тандем всіх цих послуг.
Кожен заклад намагається дивувати свого відвідувача по-різному. Проте ці шеф-кухарі вирішили зробити ставку на креативній подачі страви і феєрично програли. Ділимось фатальною добіркою у нашому матеріалі.
Цікаво Чому вінтажні вина – це рідкість: як створюються Великі ігристі SHABO Grande Cuvée
Шеф-кухарі вирішили поекспериментувати, але щось пішло не так
Цей заклад очевидно неабияк економить воду, адже посуд після такої подачі можна не мити.
І тарілку мити не потрібно / Фото 4tololo
Роли можливо й смачні, але подача геть не викликає апетит.
Оригінальна "тарілка" для суші / Фото 4tololo
Навіщо бруднити посуд, якщо десерт можна налити прямо у руки.
Руки замість тарілки / Фото 4tololo
А у цьому ресторані замість тарілок використовують сумки: подача хлібу дуже дивна.
Хліб у сумці / Фото 4tololo
Бургер у сумці для транспортування органів – креативно, але не надто апетитно.
Бургер у сумці для органів / Фото 4tololo
А у цьому закладі вирішили поекспериментувати із десертом: шеф-кухар приготував пана-кота у вигляді інопланетного яйця.
Як вам такий десерт / Фото 4tololo
Відвідувачі так і не зрозуміли, як можна безпечно випити свій коктейль.
Коктейль у новорічній іграшці / Фото 4tololo
Дуже небезпечна тара для десерту. Аби його скуштувати, потрібно бути обережним.
Дуже небезпечна подача / Фото 4tololo
Такого ви ще не бачили: піца на сноуборді
Замість тарілки сноуборд / Фото 4tololo