Тепер у нього напружені стосунки із керівником. Утім, користувачі Reddit, з якими хлопець поділився історією, вважають, що він все правильно зробив.

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Всього одне прохання

Всі знають, що певні речі в жодному разі не можна робити на чужих весіллях. До прикладу, приходити в білому платті, постійно сидіти в телефоні, відвертати увагу від наречених тощо. Утім, деякі гості чомусь про це забувають.

24-річний хлопчина збирається одружуватися через два тижні. Туди запросили і його керівника з роботи. Він хотів скористатися нагодою й освідчитися коханій, яка буде дружкою в нареченої.

Бос навіть все спланував. Замість того, щоб кидати букет, наречена мала просто обернутися і вручити квіти дружці. В цей момент керівник хотів освідчитися. Все красиво, але наречений не дозволив цього робити, чим серйозно роздратував боса. Той сказав, що хлопець – "підкаблучник".

Наречений не дозволив босу зробити пропозицію коханій на його весіллі / Фото Unsplash

Кілька років тому ми з дівчиною дивилися відео у фейсбуці, де відбувалося щось схоже. Тоді вона сказала: "Це погано. Люди не повинні просити наречену про таке, щоб не ставити її в незручне становище, – згадує автор.

Керівник найбільше розізлився якраз через те, що хлопець навіть не спробував домовитися з нареченою. Але на це є свої причини.

По-перше, його майбутня дружина завжди старається допомогти людям. Тому хлопець боїться, що вона погодиться, нехтуючи своїми бажаннями. По-друге, є певний нюанс з роботою.

Я хочу влаштувати їй весілля, яке вона заслуговує. Ось чому не звернувся до неї… Дружина більше заробляє і може попросити мене піти з роботи, якщо бос буде тиснути. Але я не хочу сидіти без діла цілий день, поки вона працює. На нову роботу збираюся піти вже після того, як приживемося разом, – пояснює автор.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Хлопець не знав, чи правильно вчинив в цій ситуації. Але після коментарів користувачів Reddit усвідомив все й вирішив якнайшвидше міняти роботу: