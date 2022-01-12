Теперь у него напряженные отношения с руководителем. Впрочем, пользователи Reddit, с которыми парень поделился историей, считают, что все он правильно сделал.

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Всего одна просьба

Все знают, что некоторые вещи ни в коем случае нельзя делать на чужих свадьбах. К примеру, приходить в белом платье, постоянно сидеть в телефоне, отвлекать внимание от молодоженов и т.д. Впрочем, некоторые гости почему-то об этом забывают.

24-летний паренек собирается жениться через две недели. Туда пригласили и его руководителя по работе. Он хотел воспользоваться случаем и сделать предложение любимой, которая будет дружкой у невесты.

Босс даже все спланировал. Вместо того чтобы бросать букет, невеста должна была просто обернуться и вручить цветы дружке. В этот момент руководитель собирался достать колечко. Все красиво, но жених не разрешил этого делать, чем серьезно разозлил босса. Тот сказал, что парень – "подкаблучник".

Жених не позволил босу сделать предложение любимой на его свадьбе / Фото Unsplash

Несколько лет назад мы с девушкой смотрели видео в фейсбуке, где происходило нечто подобное. Тогда она сказала: "Это плохо. Люди не должны просить невесту об этом помощи, чтобы не ставить ее в неловкое положение", – вспоминает автор.

Руководитель больше всего разозлился как раз из-за того, что парень даже не попытался договориться с невестой. Но на это есть свои причины.

Во-первых, его будущая супруга всегда старается помочь людям. Поэтому парень боится, что она согласится, пренебрегая своими желаниями. Во-вторых, есть определенный нюанс с работой.

Я хочу устроить ей свадьбу, которую она заслуживает. Вот почему я не обратился к ней… Жена больше зарабатывает. Она может попросить меня уйти с работы, если босс будет давить. Но я не хочу сидеть без дела весь день, пока она работает. Собираюсь пойти на новую работу только после того, как приживемся вместе, – объясняет автор.

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Парень не знал, правильно ли поступил в этой ситуации. Но после комментариев пользователей Reddit решил как можно быстрее менять работу: