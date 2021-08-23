Хто так робить: 15 кумедних вчинків від батьків, які насмішили своїх дітей

Здивовані діти поділилися дивними вчинками своїх батьків. Хтозна, а може через років 30-40 вони й самі почнуть таке робити? Просто зараз цього не розуміють.

Як діти не боролися із цими кумедними звичками своїх батьків, так і не змогли тут перемогти. Тому вони просто намагаються прийняти ці вчинки з гумором, щоб зайвий раз не дратуватися. Що це за звички? Ось дуже цікаві фото!

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"Мама часто любить використовувати контейнери заново. Тепер у нас маршмеллоу зі смаком чипсів"

Фото Reddit Hai_withSenpai

"Як мій тато відкриває "баночки" з морозивом"

Фото Reddit CarolOfTheHells

"Забіг в кадр у такому костюмі під час дистанційного уроку в дітей. Це помста за усі мої зірвані дзвінки по роботі"

Фото Reddit esmithiii

"Ми маємо спеціальне відро для сортування сміття. Але батьки постійно кидають бляшанки по всьому дому"

Фото Reddit DaKetchupman64

"Мама..."

Фото Reddit Aeydeetea

"Так завжди"

Фото Reddit DreamingAngel99

"Мій тато кусає вершкове масло"

Фото Reddit goldtail15

Батьки і мило

Фото Reddit kellysorbet

"Попросив торт з морквою на день народження"

Фото Reddit chimichangaluva331

"Подарунок батьків для моєї дівчини. Вони взнали, що кохана любить пазли"

Фото Reddit brsmits

"Ніколи не просіть тата занести речі до школи"

Фото Reddit doltan

"Як моя мама робить селфі"

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Фото Reddit mariuspole

Це дуже мило

Фото Reddit kaasett

"І так завжди!"

Фото Reddit Randy_B_23