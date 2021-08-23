Как дети не боролись с этими забавными привычками своих родителей, так и не смогли здесь победить. Поэтому они просто пытаются принять эти поступки с юмором, чтобы лишний раз не раздражаться. Что это за привычки? Вот очень интересные фото!

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"Мама часто любит использовать контейнеры заново. Теперь у нас маршмеллоу со вкусом чипсов"

Фото Reddit Hai_withSenpai

"Как мой папа открывает "баночки" с мороженым"

Фото Reddit CarolOfTheHells

"Забег в кадр в таком костюме во время дистанционного урока детей. Это месть за все мои звонки по работе, которые они сорвали"

Фото Reddit esmithiii

"У нас есть специальное ведро для сортировки мусора. Но родители постоянно бросают банки по всему дому"

Фото Reddit DaKetchupman64

"Мама..."

Фото Reddit Aeydeetea

"Так всегда"

Фото Reddit DreamingAngel99

"Мой папа кусает сливочное масло"

Фото Reddit goldtail15

Родители и мыло

Фото Reddit kellysorbet

"Попросил торт с морковью на день рождения"

Фото Reddit chimichangaluva331

"Подарок родителей для моей девушки. Они узнали, что любимая любит пазлы"

Фото Reddit brsmits

"Никогда не просите папу занести вещи в школу"

Фото Reddit doltan

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"Как моя мама делает селфи"

Фото Reddit mariuspole

Это очень мило

Фото Reddit kaasett

"И так всегда!"

Фото Reddit Randy_B_23