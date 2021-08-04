Хто так робить: 15 людей, які роздратували своїх рідних кумедними звичками – фото

Спільне життя – це справді чудово. Та буває, що доводиться чимось жертвувати: інколи кохані чи рідні можуть мати настільки дивні звички у побуті, що просто хочеться кричати.

Якщо ви живете не самі, то прекрасно знаєте, що інколи доводиться звикати до дивних звичок своїх коханих чи рідних у побуті. Та що зробиш, ми ж їх любимо... Але в героїв нашої добірки вже не вистачило нервів: вони поділилися кумедними звичками своїх близьких. Ці фото добряче вас потішать: можливо, впізнаєте тут свого партнера?

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Фото reddit lilshowpony99

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Фото reddit expensivecocktail

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Фото reddit martinimartin

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Фото reddit real_raxceryte

"Попросила брата принести трохи молока"

Фото reddit lil_deccy_420

"Це триває до того часу, поки я не викину"

Фото reddit Phenomenon98

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Фото reddit Grabstertv

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"В кружечку – ті речі, які належать мені. Решта все – моєї сестри"

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"Тато ось так зберігає їжу в машині"

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Фото reddit Ernobacsi