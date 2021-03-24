Тривимірний стріт-арт: художник малює на асфальті персонажів, які оживають – 15 фото

Американському художнику достатньо побачити тріщинку на асфальті, щоб в його уяві вибудувався цілий сюжет. Його герої намальовані крейдою та вуглем, але здається, що вони стоять прямо перед вами. Лише погляньте на цих симпатичних звіряток.

Мічиганський художник Девід Зінн давно відомий своїми вигадливими оптичними ілюзіями. Його полотно – це асфальт, стіни будинків, кришки люків, огорожі, каміння і будь-що, на чому можна малювати крейдою та вугіллям. Здається, що його милі герої визирають з-за рогу, сидять на узбіччі чи хочуть тебе обійняти.

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Він створює такі ілюстрації з 1987 року і вже відомий своєю вуличною творчістю у всьому світі. Прості сцени з пригодами намальованих мишенят, поросят, кішок, равликів та інших тварин підкорили глядачів. На сторінці Девіда в інстаграмі вже понад 350 тисяч підписників, які захоплюються стріт-артом.

Художник обігрує різноманітні тріщинки, ямки та інші особливості міського ландшафту. Якщо хтось бачить у цьому недоліки, то Девід вмикає фантазію і створює на цьому місці історію.

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Девід Зінн малює крейдою, тому його творчість недовговічна: дощі швидко змивають оригінальні тривимірні малюнки. Проте поки вони існують, то змушують кожного звернути увагу на звіряток та посміхнутись.