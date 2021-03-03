Турецький художник спробував уявити, як могли б виглядати картини, відомі у всьому світі, якби їх зробили з хутра. Лише погляньте, так і хочеться провести рукою по цим пухнастим зображенням.

Навіть на картини Леонардо да Вінчі, Ван Гога та інших знаменитих художників вплинула епоха цифрового мистецтва: їх шедеври отримали нові, цікаві репродукції. Турецький художник та ілюстратор Мурат Йилдирим також переосмислює світові шедеври у своїй колекції "Furry Artworks" ("Пухнасті твори мистецтва"), намалювавши їх хутряні копії.

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Всього він трансформував 6 класичних творів мистецтва: "Дівчина з перловою сережкою" Йоганнеса Вермеєра, "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, "Зоряна ніч" Вінсента ван Гога, "Постійність пам'яті" Сальвадора Далі, "Крик" Едварда Мунка, та "Враження. Схід сонця" Клода Моне.

Класичні картини мене вражали з дитинства. Однак, оскільки сучасне мистецтво стало цифровим, я перетворив їх на свої улюблені 3D-картини,

– написав Мурат

Пухнасті картини виглядають настільки реалістично, що хочеться загорнутись у це м'яке хутро, або принаймні повісити собі на стіну один із таких творів мистецтва.

Усі роботи художника вже розпродані на аукціоні цифрового мистецтва SuperRare. Тут кожен може зробити свою ставку і купити цифрову картину за криптовалюту.

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Власник відомої платформи для митців Behace Скотт Бельскі нагородив цю пухнасту колекцію титулом "Найінноваційніша техніка репродукції 2020 року". Він також настільки був вражений творчістю Мурата, що придбав й собі одну з картин, а саме "Пухнасту Мону Лізу".