Турецкий художник попытался представить, как могли бы выглядеть картины, известные во всем мире, если бы их сделали из меха. Только посмотрите, так и хочется провести рукой по этим пушистым изображениям.

Даже на картины Леонардо да Винчи, Ван Гога и других знаменитых художников повлияла эпоха цифрового искусства: их шедевры получили новые, интересные репродукции. Турецкий художник и иллюстратор Мурат Йылдырым также переосмысливает мировые шедевры в своей коллекции "Furry Artworks" ( "Пушистые произведения искусства"), нарисовав их меховые копии.

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Всего он трансформировал 6 классических произведений искусства: "Девушка с жемчужной сережкой" Иоганнеса Вермеера, "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, "Звездная ночь" Винсента ван Гога, "Постоянство памяти" Сальвадора Дали, "Крик" Эдварда Мунка, и " Впечатление. Восход солнца "Клода Моне.

Классические картины меня поражали с детства. Однако, поскольку современное искусство стало цифровым, я превратил их в свои любимые 3D-картины,

– написал Мурат

Пушистые картины выглядят настолько реалистично, что хочется завернуться в этот мягкий мех, или хотя бы повесить себе на стену одно из таких произведений искусства.

Все работы художника уже распроданы на аукционе цифрового искусства SuperRare. Здесь каждый может сделать свою ставку и купить цифровую картину за криптовалюта.

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Владелец известной платформы для художников Behace Скотт Бельский наградил эту пушистую коллекцию титулом "Самая инновационная техника репродукции 2020 года". Он также был настолько поражен творчеством Мурата, что приобрел и себе одну из картин, а именно "Пушистый Мону Лизу".