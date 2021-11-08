Роган Браун створює витончені скульптури-корали, щоб показати, як ці створіння потерпають від кліматичних змін.

Це важливо Коралові рифи можуть назавжди зникнути: як їх врятувати

Внаслідок екологічної кризи на планети коралові рифи бліднуть та зникають, і митець закликає людство докласти зусиль, щоб їх зберегти.

Чи є ризик повного зникнення коралів За словами дослідників, майже 94% коралових рифів на землі зникнуть до 2050 року. Це спричинено катастрофічною кількістю шкідливих викидів океани. Вже зараз 75% коралів перебувають під загрозою знищення через окислення океану, збільшення обсягу парникових газів, риболовлю з вибухівкою та глобальне потепління.

Браун неабияк перейнявся проблемами підводних створінь та передав своє занепокоєння у неймовірних паперових витинанках. Він створює візуальний відбиток катастрофічних наслідків кліматичної кризи на морське життя.

Митець створює паперові корали, які потерпають від екологічної кризи / Фото Брауна

У його творіннях поєднується колір та блідість – здорові та вже хворі корали. І з кожною роботою майстра яскравих плям на виробах Брауна стає дедалі менше – так художник демонструє швидкість знищення дикої природи.

Те, що відбувається з рифами сьогодні, зрештою станеться з планетою завтра, якщо не буде вжито заходів,

– зазначив митець.

Своїми творами Браун хоче донести людству, що кліматична катастрофа не наближається, а вже почалася й набирає обертів.

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Якщо мешканці планети не вживатимуть заходів щодо зменшення забруднень, планета втратить більшість своїх природних чудес, і споглядати на них можна буде тільки на полицях у музеях.

Твори художника закликають протистояти кліматичним змінам / Фото Брауна

Твори художника закликають протистояти кліматичним змінам / Фото Брауна

Твори художника закликають протистояти кліматичним змінам / Фото Брауна

Твори художника закликають протистояти кліматичним змінам / Фото Брауна