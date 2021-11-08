Роган Браун создает изящные скульптуры-кораллы, чтобы показать, как эти создания страдают от климатических изменений.
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В результате экологического кризиса на планете коралловые рифы бледнеют и исчезают, и художник призывает человечество приложить усилия, чтобы их сохранить.
Есть ли риск полного исчезновения кораллов
По словам исследователей, почти 94% коралловых рифов на земле исчезнут к 2050 году. Это вызвано катастрофическим количеством вредных выбросов в океаны.
Уже сейчас 75% кораллов находятся под угрозой уничтожения из-за окисления океана, увеличения объема парниковых газов, рыбалки со взрывчаткой и глобального потепления.
Браун чрезвычайно проникся проблемами подводных созданий и передал свою обеспокоенность в невероятных бумажных узорах. Он создает визуальное отражение катастрофических последствий климатического кризиса на морской жизни.
Художник создает бумажные кораллы, страдающие от экологического кризиса / Фото Брауна
В его творениях сочетается цвет и бледность – здоровые и уже больные кораллы. И с каждой работой мастера ярких пятен на изделиях Брауна становится все меньше – так художник демонстрирует скорость уничтожения дикой природы.
То, что происходит с рифами сегодня, в конце концов произойдет с планетой завтра, если не будут приняты меры,
– отметил художник.
Своими произведениями Браун хочет донести человечеству, что климатическая катастрофа не приближается, а уже началась и набирает обороты.
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Если жители планеты не будут принимать меры по уменьшению загрязнений, планета потеряет большинство своих природных чудес, и смотреть на них можно будет только на полках в музеях.
Произведения художника призывают противостоять климатическим изменениям / Фото Брауна
Произведения художника призывают противостоять климатическим изменениям / Фото Брауна
Произведения художника призывают противостоять климатическим изменениям / Фото Брауна
Произведения художника призывают противостоять климатическим изменениям / Фото Брауна