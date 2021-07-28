Картини, що зникають: художник відтворює шедеври мистецтва зі звичайної гальки – фото

Британський художник знаходить на пляжі не лише черепашки, але й матеріали для своїх тимчасових картин. Майстерно поєднуючи різнокольорові камінчики, митець повторює картини відомих майстрів, такі як "Мона Ліза" чи "Дівчина з перловою сережкою".

Картини британця Джастіна Байтмана здалеку схожі на звичний нам живопис. Проте варто лише придивитись ближче, як стає зрозуміло, з чого зроблені ці шедеври: галька, каміння, уламки скель. Вони схожі на велику мозаїку чи фреску, яку художник складає на звичайному піску, і яка скоро зникне під дією природи.

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На виготовлення однієї такої картини у художника йде всього кілька годин. Він ретельно добирає камінці різного розміру у відповідній кольорові гамі. Тоді розташовує їх так, щоб точно відтворити усі тіні, світло, створити об'єм та максимально наблизити свою роботу до відомих творів мистецтва.

Джастін розповів, що вперше він спробував створювати картини з гальки ще у Портсмуті на пляжі:

Це був просто майстерклас, який я проводив своїм студентам як викладач мистецтва. Але потім ми з другом вирішили продовжити цю справу,

– згадує художник

Британець спеціалізується не лише на кам'яних копіях світових шедеврів, а й створює реалістичні портрети людей у такій самій техніці. Важко повірити, що зробити такий точний портрет можна з тої самої гальки, якою всі ми ходили на пляжах.

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