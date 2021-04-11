Надія під час пандемії: художниця створила інсталяцію з 10 тисяч листів з усього світу

Японська художниця Чіхару Шіота зібрала 10 тисяч листів з усього світу і зробила захоплюючу інсталяцію. Своїм мистецтвом вона прагне донести до кожного, що навіть попри пандемію коронавірусу, ми повинні вірити у наше майбутнє.

Свою виставку Чіхару Шіота назвала "Сподіваюсь". Експонувалася інсталяція у берлінській галереї "Кьоніґ".

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Про виставку в Німеччині

Світова пандемія кардинально змінила життя на всій планеті. Людям довелося відмовитися від своїх буденних звичок і дотримуватися вимог та правил. Певною мірою це підкосило людство. Тож художниця прагнула створити простір, який би надихав нас знову вірити.

Вона попросила людей з усього світу надіслати їй листа та поділитися своїми надіями на майбутнє. Ці 10 тисяч "меседжів сподівань" мисткиня прикріпила на довгі червоні нитки, які звисали у повітрі.

Під час цієї пандемії COVID-19 важко думати про надію, але уявляти майбутнє дуже важливо для людей. Якщо у вас немає натхнення, то немає майбутнього. Моя тема – існування у відсутності. Це означає, що там нікого немає, але я відчуваю, що хтось присутній. Я хочу створити це відчуття своєю інсталяцією,

– розповідає Шіота.



Виставка "Сподіваюсь" / Фото Chiharu Shiota



Для інсталяції художниця зібрала 10 тисяч листів / Фото Chiharu Shiota



Люди написали про свої надії / Фото Chiharu Shiota



Листи висять на червоних нитках / Фото Chiharu Shiota

Дуже символічним стало місце проведення виставки. Нитки висіли в колишній церкві Святої Агнеси, яка зараз є виставковим приміщенням галереї "Кьоніґ".

Зазвичай люди моляться за своє майбутнє в церкві, і це місце наповнене надією,

– зазначила японська художниця.



Берлінська галерея "Кьоніґ"/ Фото commons.wikimedia

Як відбувалася виставка

Через місцеві обмеження виставка не була доступною для публіки, але це не завадило людям взаємодіяти з нею. Музиканти, танцюристи та інші виконавці, яких запросила Шіота, виступили в порожній інсталяції, а їхні презентації транслювались в інтернеті, щоб кожен глядач міг взяти віртуальну участь у виставці.

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