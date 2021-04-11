Японская художница Чихару Шиота собрала 10 тысяч писем со всего мира и сделала увлекательную инсталляцию. Своим искусством она стремится донести до каждого, что даже несмотря на пандемию коронавируса, мы должны верить в наше будущее.

Свою выставку Чихару Шиота назвала "Надеюсь". Экспонировалась инсталляция в берлинской галерее "Кёниг".

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О выставке в Германии

Мировая пандемия кардинально изменила жизнь на всей планете. Людям пришлось отказаться от своих будничных привычек и соблюдать требования и правила. Во многом это подкосило человечество. Поэтому художница стремилась создать пространство, которое бы вдохновляло нас снова верить.

Она попросила людей со всего мира прислать ей письмо и поделиться своими надеждами на будущее. Эти 10 тысяч "месседжей надежд" художница прикрепила на длинные красные нити, которые свисали в воздухе.

Во время этой пандемии COVID-19 трудно думать о надежде, но представлять будущее очень важно для людей. Если у вас нет вдохновения, то нет будущего. Моя тема – существование в отсутствии. Это означает, что там никого нет, но я чувствую, что кто-то присутствует. Я хочу создать это ощущение своей инсталляцией,

– рассказывает Шиота.



Выставка "Надеюсь" / Фото Chiharu Shiota



Для инсталляции художница собрала 10 тысяч писем / Фото Chiharu Shiota



Люди написали о своих надеждах / Фото Chiharu Shiota



Письма висят на красных нитях / Фото Chiharu Shiota

Очень символичное место проведения выставки. Нити висели в бывшей церкви Святой Агнессы, которая сейчас является выставочным помещением галерее "Кёниг".

Обычно люди молятся за свое будущее в церкви, и это место наполнено надеждой,

– отметила японская художница.



Берлинская галерея "Кёниг" / Фото commons.wikimedia

Как проходила выставка

Из-за местных ограничений выставка не была доступна для публики, но это не помешало людям взаимодействовать с ней. Музыканты, танцоры и другие исполнители, которых пригласила Шиота, выступили в пустой инсталляции, а их презентации транслировались в интернете, чтобы каждый зритель мог взять виртуальное участие в выставке.

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