Цей термін активно використовують у скандинавських країнах. А саме мистецтво hygge стало всесвітньо відомим після виходу бестселера "Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи", написаного засновником та керівником данського Інституту дослідження щастя Майком Вікінгом.

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Що означає термін hygge

В українській мові немає відповідника до терміну hygge, однак часто його визначають як почуття затишку, комфорту та задоволення. Варто зауважити, що цей концепт має дещо глибший зміст, ніж просто сидіти біля теплого каміна, вкрившись зручною ковдрою.

Секрет данського hygge полягає в особливому ставленні до життя / Фото Pexels

Hygge – це спосіб життя, ставлення до світу та вагома частина культурної ідентичності данців. Зокрема щастя для представників цієї країни полягає у відчутті безпеки й простоті, прийнятті усіх моментів повсякденного життя та цінуванні близьких. Відтак, hygge – це про уважність до деталей та фокусування на теперішньому.

Як жити за данською концепцією щастя

Практикувати мистецтво hygge можна по-різному. До прикладу:

насолоджуватися миттю, читаючи книгу;

ласувати власноруч приготованою їжею;

ніжитися у теплій ванні;

створити затишну атмосферу за допомогою свічок;

розмовляти з друзями за чашкою ароматної кави чи чаю.

Існує безліч варіантів, які підпадають під данський термін. Наскрізною ниткою тут є цінування кожного моменту життя.

Створити затишну атмосферу вдома нескладно / Фото Pexels

Hygge сприяє високому рівню національного щастя

Жителі Данії звикли відводити час для hygge у своєму повсякденному житті: спільні прийоми їжі, час для родини, створення комфорту, прогулянки на свіжому повітрі та багато іншого. Таке ставлення до буденності зменшує рівень стресу і культивує колективне почуття добробуту. А це, своєю чергою, сприяє загальному щастю нації.

Hygge – це про вміння цінувати дрібниці / Фото Pexels

Данський концепт hygge слугує нагадуванням, що задоволення часто криється у простих речах: чашці теплого чаю, щирій розмові чи відпочинку. Відтак, ця практика може виявитися ключем до щасливого та наповненого життя.