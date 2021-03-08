Ідея на мільйон: блогер знущався над фотографіями зірок і став знаменитим

Італійський комік став справжньою знаменитістю в Інстаграмі після того, як почав надзвичайно бюджетно пародіювати фотографії відомих людей. Для цього він використовує праску, пилосос і навіть бутерброди.

Люди прекрасно реагують на таку оригінальну творчість від Емануеля Феррарі. За його сторінкою в Інстаграмі вже стежить понад мільйон підписників.

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Під "прицілом" коміка побували Ріанна, Джастін Бібер, Кейт Міддлтон та безліч інших знаменитостей з усього світу.

Джастін Бібер

Кім Кардаш'ян

Ріанна

Неймар

Дженніфер Лопес

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Кейт Міддлтон

Малефісента

Джаред Лето

Селена Гомес

Кара Делевінь

Біллі Айліш